Niezeleżni.BB bez porozumienia z prezydentem Bielska-Białej. Przewodniczący Rady Miejskiej zostanie odwołany?

Uczestnikami poniedziałkowego spotkania za strony Niezależnych.BB byli szefowa klubu radnych Małgorzata Zarębska, prezes Stowarzyszenia Jarosław Zięba i radny Tomasz Wawak. Drugą stronę reprezentowali prezydent Jarosław Klimaszewski oraz radni Krzysztof Jazowy i Maksymilian Pryga.

Według NIezależnych.BB do pogorszenia dobrze układającej się na początku kadencji współpracy doszło już jakiś czas temu. Po styczniowej sesji Rady Miejskiej, gdy na wniosek radnych z zaplecza Jarosława Klimaszewskiego, wbrew Niezależnym.BB, przegłosowano likwidację osiedlowych projektów budżetu obywatelskiego, obie strony postanowiły usiąść do rozmów.

Ustalono wtedy, że 21 lutego przedstawiciele obu grup spotkają się, aby wypracować treść porozumienia programowego, które realizowane miało być wspólnie do końca obecnej kadencji samorządu, a więc przez najbliższe 1,5 roku. Obie strony miały przygotować swoje propozycje w tym zakresie.

Zgodnie z ustaleniami Niezależni.BB przygotowali propozycję porozumienia, która nawiązywała do postulatów zapisanych we wspólnym dokumencie programowym z początku kadencji, a w części wynikało także z nowych uwarunkowań, które pojawiły się

w ostatnim czasie. Wśród postulatów Niezależnych.BB znalazły się m.in. przywrócenie projektów osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego, przywrócenie środków w wysokości co najmniej 200 tys. zł rocznie do dyspozycji każdej z rad osiedli czy nowe

zadania związane z walką ze smogiem. Z kwestii, które nie były zapisane w pierwszym porozumieniu pojawiły się m. in. temat budowy spalarni odpadów, w zakresie którego Niezależni.BB zaproponowali niepodejmowanie żadnych zmian w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego dotyczącym lokalizacji spalarni odpadów w Wapienicy przed rozstrzygnięciem referendum lokalnego co do jej budowy. Była też mowa o utworzeniu klastra energetycznego obniżającego koszty energii dla bielskich

przedsiębiorców oraz podjęciu uchwały krajobrazowej porządkującej estetykę reklam w mieście. W dokumencie zawarte zostały także postulaty dotyczące komunikacji publicznej, edukacji, kultury oraz zwiększenia kontroli nad inwestycjami deweloperskimi

w mieście.