Niezwykła kruszynka. Jak najmniejsze dziecko świata urodzone w Świętochłowicach wygrało życie Grażyna Kuźnik-Majka

1. Karinka, najmniejszy noworodek świata z rodzicami.2. Dr Janusz Limanowski z dr Krystyną Lelek w szpitalu, w czasie badania maleńkiej Kariny. Dziewczynka mimo obaw rozwijała się coraz lepiej. Józef Makal Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W szpitalu w Rudzie Śląskiej urodziła się maleńka Martusia z wagą 390 gram i długości 29 cm, po czterech miesiącach wypisano ją właśnie do domu. To wielki sukces rudzkich położników, ale nie pierwszy na Śląsku. Mało kto już dziś pamięta, że w 1971 roku w szpitalu w Świętochłowicach uratowano noworodka, który był jeszcze mniejszy. Wiadomość o tym osiągnięciu obiegła cały świat.Karinka Badura ważyła po urodzeniu trochę więcej niż Martynka, bo 450 gramów, ale mierzyła zaledwie 27 cm, czyli dwa cm mniej. Chwilę po urodzeniu pielęgniarka wpisała w jej akta „niezdolna do życia”. Urząd Stanu Cywilnego nie chciał nawet Kariny zarejestrować, z taką wagą nie przeżył dotąd żaden noworodek na świecie. Ale mała dzielnie trzymała się życia. Pomagali jej w tym lekarze ze szpitala w Świętochłowicach, chociaż do dyspozycji mieli tylko starą „cieplarkę”, pochodzącą z węgierskiego demobilu.