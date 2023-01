Niezwykła wystawa w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Zobaczcie "Niepowtarzalnych"

Marek Wesołowski to fotograf od urodzenia związany z Dąbrową Górniczą, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, autor wielu wystaw indywidualnych, współautor projektu Twórcy Kultury Śląskiej, a od 2017 także fotograf Pałacu Kultury Zagłębia, który relacjonuje najważniejsze wydarzenia okiem obiektywu. Swoim aparatem potrafi tworzyć porywające pejzaże, przenoszące do marzeń sennych kadry z przydomowego ogródka, implozyjne obrazy roślin, a także czarno-białe portrety, będące częścią otwartego projektu „Niepowtarzalni”, który pojawi się w pałacowej galerii.

– Życie jednego człowieka w skali wszechświata to zaledwie mały rozbłysk. Ale ludzkość będąca sumą tych rozbłysków, to struga światła płynąca z przeszłości w przyszłość. Ta myśl, sformułowana przez Paco Rocę w książce „Powrót do Edenu”, moim zdaniem doskonale oddaje charakter wystawy zdjęć Marka Wesołowskiego – mówi Małgorzata Malinowska-Klimek, kuratorka wystawy.