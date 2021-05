Nigeryjczyk chciał pomóc koledze zdać certyfikowany egzamin z języka polskiego. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności

Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności

Mężczyzna doprowadzony do placówki Straży Granicznej przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył także obszerne wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, sprawa zostanie przekazana do odpowiedniego organu w celu wyjaśnienia konieczności cofnięcia cudzoziemcom pozwolenia na pobyt w Polsce.