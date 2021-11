Nightwish zagra w Gliwicach. Koncert przełożony na grudzień 2022

Koncert Nightwish w Gliwicach przełożony

Gościem specjalnym, podczas nadchodzącego występu Nightwish w naszym kraju, będzie grupa Beast In Black, która promuje obecnie album "Dark Connection" (2021, Nuclear Blast Records), a w roli supportu zagra z kolei Turmion Kätilöt.

Grupa Nightwish - ze względu na pandemię koronawirusa - była zmuszona przełożyć europejską trasę koncertową na przyszły rok. Wiadomo już, że muzycy zagrają w Arenie Gliwice 14 grudnia 2022 roku. Organizator przypomina, że wszystkie do tej pory zakupione bilety będą ważne również w nowym terminie.

Bilety (w cenach od 199 do 299 zł, w zależności od miejsca) można cały czas kupować za pośrednictwem sklepu Knock Out Productions oraz bileterii eBilet.pl i eventim.pl.

Nightwish - legenda fińskiego metalu

Nightwish to fiński zespół, który jest dowodzony przez klawiszowca Tuomasa Holopainena. Powstał on w 1996 roku. Jego znakiem rozpoznawczym są zaraźliwe melodie, bombastyczne aranżacje oraz kobiecy głos, łączący słodycz i siłę – obecnie zadanie to wypełnia wokalistka Floor Jansen. Wcześniej w grupie wokalistkami były Tarja Turunen (pięć pierwszych albumów), a następnie Anette Olzon (dwa kolejne).