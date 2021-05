Nikiszowiec. Kierowcy parkują i jeżdżą samochodami mimo zakazów. Wkrótce na pl. Wyzwolenia pojawią się pierwsze bariery

Z psem do gondoli? Na Halę Skrzyczeńską tak, ale w Parku Śląskim już nie. Do gondoli "Elki" nie wejdziemy z psem. Dlaczego?

W góry bez problemu można wybrać się z psem. Nie trzeba pokonywać nawet całej trasy pieszo. Z psem można też wejść do kolejki gondolowej i podjechać te kilkaset metrów. Tak jest w Szczyrku, Bielsku-Białej czy w Krynicy. Z kolei Park Śląski w regulaminie zaznacza, że nie wolno przewozić psów kolejką linową. Chorzowski park to świetne miejsce na spacer z psem, ale niestety właściciele czworonogów nie mogą zabrać psa na "Elkę". Argumenty za tym, że pies nie może wejść do gondoli są zrozumiałe, ale jak pokazują górskie przykłady - da się to zorganizować.