Nikiszowiec w Katowicach na archiwalnych zdjęciach z lat 30. XX wieku. Tak wyglądał tu wtedy zwykły dzień. Zobacz wyjątkowe fotografie! OPRAC.: Tomasz Chochowski

Katowicki Nikiszowiec na archiwalnych zdjęciach z lat 30. ubiegłego wieku. Nikiszowiec to bodaj najsłynniejszy punkt na mapie Katowic (zaraz obok Spodka) i jedno z najbardziej znanych historycznych osiedli robotniczych w Polsce, a nawet Europie. Co roku przyciąga ono masę turystów. Co wyróżnia je na tle innych miejsc w stolicy regionu? Na pewno niezwykła architektura i wyjątkowy klimat, którego nie zazna się nigdzie indziej. Zapraszamy na historyczny spacer uliczkami magicznego Nikiszowca niemal 100 lat temu. Zajrzyjcie do galerii!