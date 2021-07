Niklaus Pieron nagrał wideo o Bytomiu. Znany youtuber walczy ze stereotypami o mieście

W sobotę - 17 lipca - Niklaus Pieron na swoim kanale w serwisie YouTube udostępnił wideo pod tytułem "Bytom - jedno z najstarszych miast w Polsce". Z filmiku, trwającego nieco ponad 11 minut, dowiemy się więcej o historii, najważniejszych zabytkach czy walorach przyrodniczych Bytomia.

- Kochani! 7 dni nagrywania (łącznie z dronowaniem), 2 dni montowania, chyba nigdy nie poświęciłem tyle czasu na stworzenie pojedynczego filmu na YT, ale mogę powiedzieć, że jestem z siebie całkiem dumny. Na YT nie brakuje filmów o historii Krakowa, Warszawy, Gdańska czy innych, ale brakowało mi zawsze solidnego filmu o moim rodzimym Bytomiu. Oczywiście, gdybym chciał poruszyć wszystkie zagadnienia i pokazać Wam wszystko trwałby on 20h i nikt by go nie obejrzał, dlatego zawęziłem się do mojej najbliższej okolicy - napisał w mediach społecznościowych.