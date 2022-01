Nikola Grbić trenerem polskich siatkarzy. Stefano Lavarini przejmuje reprezentację siatkarek. Nominacje ogłoszono w Gliwicach

Sebastian Świderski, prezes PZPS:

"Trener reprezentacji żeńskiej, jak i męskiej będzie miał kontrakt do zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, z weryfikacją po kwalifikacjach do tych igrzysk. Jeżeli chodzi o łączenie pracy w reprezentacji z klubową jesteśmy jak najbardziej na tak. W przypadku Nikoli Grbicia, jeżeli tylko będzie zgoda właścicieli klubu z Perugii, to trener będzie łączył tę pracę.

Podpisane umowy przedwstępne wpłynęły do związku dziś piętnaście minut przed 12 jednego i za pięć 12 drugiego. Dopiero o godzinie 12 mieliśmy więc pewność, że trenerzy akceptują nasze warunki umów przedwstępnych. Następnie zarząd zaakceptował tych trenerów. Teraz będziemy próbowali ich ściągnąć do Polski. Wiemy, że będzie to bardzo trudne, bo sezon trwa, jeden i drugi gra w Lidze Mistrzyń i w Lidze Mistrzów, w swoich ligach. Dodatkowo wiemy, że jest czas pandemii. Liga włoska przezywa teraz duży kryzys, jeżeli chodzi o zachorowania. Na pewno nie będzie to łatwe."