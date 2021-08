Ninja Warrior Polska powraca do Polsatu. W pierwszym odcinku z torem przeszkód zmierzą się zawodnicy z Zawiercia i Świętochłowic

Ninja Warrior Polska powraca. Powalczą uczestnicy z województwa śląskiego

Rozpoczyna się nowy sezon ramówkowy w polskiej telewizji. Stacje przygotowały nowości i spektakularne powroty. Jednym z nich będzie kolejna edycja programu Ninja Warrior Polska, który kręcony jest w Arena Gliwice. Nowa edycja emitowana będzie jak zwykle w stacji Polsat. Odcinki będziemy mogli oglądać we wtorki o godz. 20.05.

To już czwarta edycja show. Widzom i uczestnikom nadal towarzyszyć będą ogromne emocje. Kolejni śmiałkowie spróbują przejść bardzo trudne tory przeszkód i dostać się na Górę Midoriyama. Do tej pory udało się to tylko 9 osobom na całym świecie. Nowa edycja to nowe niespodzianki. Nowością będzie Power Tower. To 12-metrowa wieża, na której zawieszone są przeszkody, sprawdzające siłę mięśni i… odwagę. Ściga się na niej dwóch zawodników, którzy ukończyli tor eliminacyjny z najlepszym czasem. Ten, kto wygra wyścig, dostaje złoty bilet – gwarancję udziału w finale z pominięciem etapu półfinałowego. Ale to nie koniec nowych elementów w programie, dzięki którym emocje będą sięgały zenitu.