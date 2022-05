No kurde... - powiedział Jan Urban po Legia - Górnik (5:3). Dużo zdjęć z meczu

Nieco ponad dwadzieścia sekund zajęło Legii Warszawa objęcie prowadzenia w meczu z Górnikiem Zabrze. Płaski strzał z 30 metrów okazał się za trudny dla Grzegorza Sandomierskiego. To był jednak dopiero początek koszmaru bramkarza gości, który w sumie wyciągał piłkę z siatki pięć razy!

Wielka w tym zasługa nie tylko legionistów, ale przede wszystkim obrońców i całej defensywy Górnika. Kwintesencją dyspozycji zabrzan był gol na 2:4, gdy Erik Janża... podał do dwóch legionistów stojących w polu karnym. Paweł Wszołek i Patryk Sokołowski zabawili się z Sandomierskim, który nie miał z nimi żadnych szans.

- Jeśli odetniemy obronę to jeszcze będziemy mogli powalczyć z Legią - zapowiedział w przerwie Rafał Janicki, który miał udział przy trzecim golu dla rywali, wybijając piłkę prosto w przeciwnika.

Druga połowa zakończyła się remisem 1:1, ale nie zmienia to oczywiście oceny całego meczu w wykonaniu zabrzan. Warto zaznaczyć jednak, że bramki dla nich strzelali Łukasz Podolski i Krzysztof Kubica, a więc ci sami piłkarze, którzy jesienią poprowadzili Górnika do pamiętnego zwycięstwa nad (ustępującymi) mistrzami Polski. Obaj strzelcy mają w tym sezonie na koncie 8 goli, co oznacza, że w klubowej klasyfikacji dogonili Bartosza Nowaka i Jesusa Jimeneza.