Noc Muzeów 2021 w Zabrzu. Jedną z atrakcji wystawa prac legendarnego Erwina Sówki

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza w najbliższą sobotę, 22 maja, do swoich obu siedzib (przy ulicy Powstańców Śląskich 3 oraz do Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja 6) na Noc Muzeów. Zabrzańscy muzealnicy przygotowali na to wydarzenie nowe wystawy, po których będą oprowadzać ich kuratorzy, a także wiele innych atrakcji.

Noc Muzeów 2021 w Muzeum Miejskim w Zabrzu rozpocznie się w sobotę o godz. 17.00 i potrwa do godz. 22.00.

Jak informują organizatorzy, imprezę zainauguruje wernisaż wystawy malarstwa Erwina Sówki ze zbiorów Muzeum Miejskiego oraz kolekcji Arkadiusza Goli i Małgorzaty Kamińskiej, połączony z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie.