Noc Muzeów 2022. Moc atrakcji w całym województwie! Zobaczcie program wydarzeń

Noc Muzeów Katowice

W trakcie Nocy Muzeów w Muzeum Śląskim w Katowicach od godziny 18.00 do 1.00 w nocy tradycyjnie będzie można zwiedzić wszystkie wystawy stałe i czasowe, a dodatkowo wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. W przestrzeni Muzeum Śląskiego oraz w terenie parkowym wokół niego odbędą się m.in.: koncerty Muzealnego Chóru Społecznego i Orkiestry Dętej Katowice-Kleofas, spektakle dla dzieci kolektywu „Lufcik na korbkę”, gra terenowa, pokazy multimedialne, wieczór poezji romantycznej, warsztaty i zabawy plastyczne, kiermasz wydawnictw oraz „Nocny Byzuch”, czyli nocne zwiedzanie terenu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice z elementami mitologii śląskiej. Noc Muzeów będzie także okazją do wjazdu na 40-metrową wieżę widokową szybu Warszawa II i przedpremierowe zapoznanie się z nową inicjatywą Muzeum Śląskiego. „Głusza” to ważna społecznie i kulturowo wystawa prezentująca sztukę, multimedia i pamiątki historyczne wprowadzące odbiorców w świat kultury Głuchych.