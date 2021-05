Noc Muzeów w Sosnowcu. W Pałacu Schoena zaprezentowano wystawę Światłoczułość

Sześcioro fotografów ze Śląska nagrodzonych w prestiżowym konkursie Grand Press Photo 2021. Zobaczcie najlepsze zdjęcia prasowe roku

Grand Press Photo to najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej w Polsce. W tym roku z całej Polski nadesłano 4517 zdjęć. Oceniane były w pięciu kategoriach w grupie zdjęć pojedynczych, w czterech kategoriach w grupie reportaży, w kategorii projektów dokumentalnych oraz Young Poland. Do finału nominowano 272 fotografie. Wśród zwycięzców, aż sześcioro fotografów pochodzi ze Śląska. To rekord. Nigdy wcześniej do naszego województwa nie trafiło tyle nagród w tym konkursie.