Noc na granicy Ukrainy. Podróż trwająca dobę, pięć godzin w kolejce i pierwszy krok w bezpiecznym miejscu

Na drogach między Przemyślem a Medyką można zobaczyć autobusy, które poruszają się używając policyjnych syren. Są to zorganizowane są transporty dla osób, które uciekają przed wojną i nie wiedzą, co dalej robić. W ten sposób odwożone są do punktów noclegowych i obozów dla uchodźców. Ci ludzie, którzy samodzielnie przekraczają granicę, zazwyczaj wiedzą gdzie znajdą schronienie. W przygranicznej strefie pomocowej czekają na swoich bliskich i razem ruszają w dalszą drogę.

