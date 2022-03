Noclegów dla uchodźców z Ukrainy przybywa. Śląsk może zorganizować 15 tys. miejsc

- To był odruch serca - mówi Andrzej Frejno, prezes gminy Rudziniec Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie z jego inicjatywy powstały miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy w Niewieszach. - W piątek zorganizowaliśmy zbiórkę wraz z Caritasem diecezji gliwickiej i starostwem powiatowym. Zbiórka przerodziła się w pomoc przyjęcia uchodźców do nas. Mamy piękne wiejskie świetlice, udało nam się dobyć łóżka, pościel, kołdry, poduszki. Wszystko przynieśli mieszkańcy - dodaje.