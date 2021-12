Nocna prohibicja w Katowicach rozszerzona. Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy będzie w Bogucicach i Dąbrówce Małej

Nocna prohibicja w kolejnych dzielnicach Katowic

– Przychylamy się do woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych. Dlatego przygotujemy dla Bogucic i Dąbrówki Małej projekt uchwały, na mocy której zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku Giszowca zasady sprzedaży alkoholu pozostaną bez zmian – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.

Mieszkańcy Giszowca najaktywniejsi

Wśród opinii zebranych w konsultacjach zarówno w Bogucicach jak i w Dąbrówce Małej przeważają te za wprowadzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. W Giszowcu wyniki przedstawiały się zgoła inaczej. Jedynie co szósty respondent był za wprowadzeniem ograniczeń, zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za utrzymaniem obowiązujących regulacji, co bardzo wyraźnie wybrzmiało również w trakcie spotkania dzielnicowego – w przeciwieństwie do dwóch pozostałych spotkań, gdzie dominujący głos należał do zwolenników nowych rozwiązań.