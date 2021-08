Nocny bus na żądanie w Sosnowcu się sprawdza. Najwięcej pasażerów ma między godziną 23 a 1 oraz po godzinie 4

Trasa linii tramwajowej nr 27 przebiega przez całe miasto – od pętli przy Żylecie na Pogoni przez centrum Sosnowca, Dańdówkę, Klimontów i Porąbkę do Kazimierza Górniczego. W lipcu rozpoczęła się rewolucja. Kursy linii, w godzinach od 23 do 5 zostały zastąpione przez specjalne busy sosnowieckiego PKM-u. Takiego busa można zamówić – za pomocą aplikacji lub telefonu i to bezpłatnie!

-Widzimy, po miesiącu funkcjonowania nocnego autobusu, że pomysł się sprawdził. Łącznie, od 30 czerwca do 31 lipca przewieziono 320 pasażerów. Najlepszym dniem był 12 lipca, a więc noc po finale Euro 2020. W sumie, w tym okresie, w aplikacji zarejestrowało się 389 użytkowników się, z czego około 100 jest aktywnych, a więc przynajmniej jeden raz skorzystali z usługi. To oznacza, że jeden użytkownik podróżował średnio ponad trzy razy - mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.