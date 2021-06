Nocny pościg ulicami Rudy Śląskiej, Chorzowa i Katowic za złodziejami. Policjanci użyli broni. Padły strzały! Łukasz Klimaniec

Nocny pościg ulicami Rudy Śląskiej, Chorzowa i Katowic prowadzili policjanci za kierowcą renaulta megane, który nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci musieli użyć broni strzelając w tylne koło uciekającego samochodu, by go zatrzymać. Samochodem uciekali złodzieje, którzy w Rudzie Śląskiej ukradli infrastrukturę kolejową z remontowanego torowiska. Jeden z mężczyzn, który zdołał wymknąć się policji, jest wciąż poszukiwany.