Nord CE 5G, czyli średniopółkowa „klasyka” spod znaku OnePlusa. Test, recenzja

Co ma największy wpływ na tzw. doświadczenie użytkownika smartfonu? Przede wszystkim jakość ekranu, czas pracy akumulatora, wydajność i aparat. Niekoniecznie w tej kolejności. Nic zatem dziwnego, że urządzenia, które miałyby dać nam poczucie flagowych parametrów powinny wyróżniać się przynajmniej częścią tych właściwości.

Obudowa i wyświetlacz

Na początek: CE to skrót od Core Edition, co według OnePlusa ma oznaczać powrót do korzeni, czyli sporo za rozsądną cenę. Ale w przypadku smartfonu ze średniej półki oznacza to – jak zawsze – kompromisy. Obudowa Norda CE 5G wykonana jest z tworzywa sztucznego, plastikowe są też ramki – generalnie wszystko jest dobrze spasowane, ale w moim egzemplarzu nieco luźny był klawisz zasilania. Dodatkowo testowany przeze mnie egzemplarz w kolorze Blue Void ma matową obudowę – przyjemną w dotyku i dość „odporną” na odciski palców. Trzeba od razu dodać, że pozostałe wersje kolorystyczne – Charcoal Ink i Silver Ray, pozbawione są matowego wykończenia.