Nosisz lub powinieneś nosić aparat słuchowy? Ostatni dzwonek na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym za 2021 r.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od dochodu uzyskanego przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania codziennych aktywności. Jednym z najbardziej popularnych odpisów rozliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej są leki, ale w tej kategorii znajdują się również koszty zakupu aparatów słuchowych czy ich naprawy. Kwota ta zazwyczaj rozliczana jest w postaci zwrotu podatkowego w rocznych rozliczeniach PIT.

- Jeszcze tylko do końca 2021 roku osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przy zakupie aparatów słuchowych oraz niezbędnych do nich akcesoriów (np. wkładek czy baterii), a dokładnie uzyskania zwrotu podatku, który i tak będą zobowiązani opłacić. Uprawnionymi do tej preferencji podatkowej są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością narządu słuchu, których pobierane świadczenia są niższe niż 2500 zł brutto – mówi Ada Lewandowska, Dyplomowany Protetyk Słuchu w Amplifon.