NOSPR na jazzowo! Znakomici artyści w przebojach Włodzimierza Nahornego. Bilet na koncert to świetny prezent na Dzień Babci i Dziadka! Agata Markowicz

Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt... Nastrojową piosenkę "Jej portret" po raz pierwszy zaśpiewał na festiwalu w Opolu w 1972 roku Bogusław Mec. Od tamtej pory minęło 50 lat! 29 stycznia ten i wiele innych przebojów, do których muzykę stworzył Włodzimierz Nahorny będzie okazja usłyszeć w katowickim NOSPR. Wystąpią Lora Szafran, Nula Stankiewicz, Anna Serafińska, Stanisław Soyka, Mietek Szcześniak, Janusz Szroma i Janusz Strobel. Zaproszenie na ten koncert to fantastyczny prezent na dzień Babci i Dziadka. Są jeszcze ostatnie bilety na to wydarzenie.