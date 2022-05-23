Новий рівень стосунків з Польщею. Візит Анджея Дуди. Президент Польщі Анджей Дуда 22 травня відвідав Київ та виступив у парламенті.

Kateryna Yakovleva
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Візит польського голови держави не був анонсований українською владою. Дуда став першим президентом, який виступив в українському парламенті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про що говорив президент Польщі? Ось декілька найяскравіших цитат.

«Я не заспокоюсь, доки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна – це обличчя Європи! Захисниця великої європейської сім’ї! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна»
«Після Бучі, Бородянки і Маріуполя з Росією не може бути «бізнесу як завжди», панове президенти і прем’єри»
«Героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історію»
«Ваші рідні, ті мільйони людей, які виїхали з України, в нашій країні вони не біженці, вони – наші гості»
«Ніхто не може порушити нашу єдність [України і Польщі]. Ані ворожі політики, ані іноземні агенти, ані журі Євробачення»
Сучасні польсько-українські стосунки і загалом позиція Дуди в таких важких реаліях викликають повагу та захоплення водночас. Впевнено можна говорити про те, що серед всіх політиків Європейського Союзу, саме він став «номером один» і не тільки тому, що зайняв відверто проукраїнську позицію.
Останні 4 роки Польща, як і Угорщина, формували так званий консервативний політичний табір в ЄС. Така позиція Варшави і Будапешту стала «не зовсім зручною» для таких впливових країн як Франція, Німеччина та Італія, через що навіть виникали певні конфлікти.
З початком ж війни, президент Угорщини Орбан продемонстрував свою прихильність до Путіна, а от Анджей Дуда зміг вийти на абсолютно новий рівень в політиці. В 2022 році саме президент Польщі показав Європі як потрібно діяти. Дуда став втіленням і відображенням справжніх європейських цінностей. Він закликає триматися ідеалів свободи і не коритися диктатору, в той час як деякі інші політики намагалися «зберегти обличчя» злочинця!
Зі свого ж боку президент України Володимир Зеленський, анонсував введення особливого статусу польських громадян в Україні. Відповідний законопроект віг подасть до Верховної Ради. В знак вдячності Польщі за її титанічну допомогу, президент заснував й почесну відзнаку «Місто-рятівник» для міст-партнерів України, які допомагали й продовжують допомагати постраждалим українцям. Власне, першим містом, яке отримало таку відзнаку став польський Жешув! Голови держав також зазначили вихід українсько-польських стосунків на новий рівень, в планах спрощення процедури перетину кордону між країнами.

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