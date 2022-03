Nowa agenda EKG 2022. Ruszyła rejestracja na XIV Europejski Kongres Gospodarczy

Program XIV EKG obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, w tym firmy w różny sposób związane z Ukrainą, inwestorów, eksporterów, a także młody polski biznes, organizacje gospodarcze, samorządy i ekspertów, by podzielili się z nami pomysłami, jak skutecznie pomóc Ukrainie – dodaje.