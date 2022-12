Nowa cukiernia Love Cake w Zabrzu. Właścicielka wygrała konkurs Zabrzański Biznesplan, otrzymała od miasta wsparcie finansowe i merytoryczne

Pomysł na zabrzańską cukiernię Love Cake zrodził się poniekąd z przypadku. Jak mówi Izabela Wiecheć, myśl by otworzyć cukiernię wykiełkowała z przyjemności tworzenia wypieków.

- Oświeciło mnie, gdy uciekałam w słodkości podczas tworzenia różnych pomysłów. Ja je uwielbiam, uwielbiam je jeść i się nimi dzielić. A gdy komuś smakuje to co tworzę, to jest to najlepsza możliwa zapłata – mówi Izabela Wiecheć.