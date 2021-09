Nowa dziecięca książka J.K. Rowling wkrótce trafi do księgarń

Gwiazdkowy Prosiaczek to emocjonująca i podnosząca na duchu powieść przygodowa o więzi chłopca i jego ukochanej przytulanki oraz o tym, na jak wiele potrafi się on zdobyć, by odzyskać swój skarb. To książka jednotomowa, niepowiązana z wcześniejszymi utworami J.K. Rowling, skierowana do dzieci w wieku 8+. Tę powieść pióra autorki zaliczanej do największych pisarzy świata pokochają całe rodziny.

Niedawno wydawnictwo ujawniło wygląd okładki zapowiadanej książki. Autorem kolorowej ilustracji okładkowej jest Jim Field, który stworzył również projekt wnętrza książki, w tym dziewięć czarno-białych ilustracji dwustronicowych i kilka mniejszych. Niektóre z nich pokażemy w ramach kampanii przedpremierowej.

- Ilustracje Jima są wprost idealne. Mam wrażenie, że Jim odgaduje i ilustruje moje najskrytsze myśli! Aż krzyknęłam, gdy zobaczyłam ilustrację jednej ze scen (nie powiem której, żeby nie spoilerować), tak wiernym była odzwierciedleniem! - mówi J.K. Rowling.