Nowa karetka i ponad sto nowych łóżek dla pacjentów. Szpital psychiatryczny w Rybniku z sprzętem za ponad 3,7 mln zł

- Ostatnie lata pokazują, iż systematycznie rośnie liczba osób wymagających szeroko rozumianej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, natomiast warunki leczenia pozostawały na niewystarczającym poziomie – tłumaczy dyrektor szpitala prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys. – Aby zapewnić odpowiednią jakość i dostępność do realizowanych przez szpital usług zdrowotnych, mienie placówki wymagało znacznej poprawy. Przeprowadzona inwestycja była koniecznym krokiem, dzięki któremu szpital będzie mógł konkurować na rynku usług medycznych. Jest też czynnikiem zapewniającym naszą gotowość do dalszego wieloletniego pomagania pacjentom – dodaje dyrektor placówki.

Dzięki dotacji szpital zakupił m.in. karetkę transportową, która została wyposażona w instalację tlenową, nosze oraz krzesełko kardiologiczne. Będzie służyła m.in. transportowi pacjentów szpitala na badania i konsultacje lekarskie oraz do miejsca zamieszkania, a także do transportu pacjentów skierowanych przez sąd z całej Polski. Nowa karetka została też doposażona w defibrylator, który zapewni pacjentom jeszcze większe bezpieczeństwo transportowe.

W ramach dotacji szpital zakupił także USG do badań ultrasonograficznych jamy brzusznej i badań echokardiograficznych, co pozwoli na szybszą diagnostykę pacjentów szpitala na miejscu. Dotychczas szpital zlecał badania USG na zewnątrz, ponosząc przez to dodatkowe koszty. Kupiono także trzy kotły kondensacyjne z urządzeniami, co wpłynie na świadczenia zdrowotne, których ciągłość z uwagi na liczne awarie w dostawie ogrzewania i cieplej wody, była zagrożona. Udało się także zakupić 111 zestawów łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi, które zastąpią wyeksploatowane meble szpitalne. Zakup poprawi pacjentom warunki opieki, a także wpłynie na jakość pracy personelu szpitala.