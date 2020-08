Nowa Lancia będzie produkowana w fabryce Fiata w Tychach? Zakład gotowy do produkcji nowego SUV-a z Włoch

- SUV? Oficjalnie nic nie wiadomo. Żadnego komunikatu na ten temat nie było. O takich zamiarach sama dowiedziałam się z doniesień medialnych. Czy to może być prawda? Daj Boże. Bardzo byśmy tego chcieli. Tychy są gotowe na produkcję nie tylko jednego, ale nawet kilku modeli. Pogłoski o nowym SUV-ie mogą być prawdopodobne. Zakład pracuje pełną parą, są nawet nowi pracownicy. Około setki zostało przyjętych poprzez agencje pracy. Rośnie produkcja silników w Powertrain. Zakład szykuje się do uruchomienia trzeciej zmiany. Będą przyjęcia nowych pracowników - mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2020 tyska fabryka FCA wyprodukowała:

51 592 sztuk modeli Fiat i Abarth 500 (mniej o 52,87 proc.)

i 15 894 modelu Lancia Ypsilom (mniej o 54,5 proc.)

Tyska fabryka FCA czeka na nowy model. Obiecują go jej od zamknięcia produkcji pandy końcem 2012 roku. To był hit sprzedażowy fabryki FCA w Tychach. Produkcja trwała od 2003 do grudnia 2012 roku. W tym czasie powstało tu 2 mln 168 tys. 491 pand. Włosi byli zadowoleni.

Sam Marchionne chwalił tyską produkcję: „W Polsce panda była wytwarzana dobrze, na najwyższym poziomie, jakiego nigdy nie osiągnął żaden włoski zakład Fiata”.

Nie bez kozery zakład w Tychach jako jedyna fabryka samochodów Fiata w Europie otrzymał srebrny certyfikat World Class Manufacturing za wysoką jakość i wydajność produkcji. W 2009 r. tyski zakład, zatrudniający wówczas około 6 tysięcy osób, wyprodukował ponad 600 tys. samochodów, czyli niemal tyle samo, co cztery fabryki Fiata we Włoszech, zatrudniające 22 tys. osób. Niestety, klamka zapadła. Produkcja nowej pandy została przeniesiona do Włoch. Tychy mocno to przeżyły. Na liście do zwolnienia znalazło się wtedy ok. 1500 osób.