Nowa metrolinia M19 ułatwia podróże mieszkańcom Będzina, Sosnowca i gminy Psary. Powstanie też centrum przesiadkowe

Linie metropolitalne to system połączeń autobusowych ZTM, które nie tylko usprawniają, ale również ułatwiają podróżowanie po Metropolii. Ich wdrożenie jest rozłożone w czasie. Od 1 stycznia 2022 r. na terenie gminy Psary uruchomiona została metrolinia M19, natomiast w ciągu roku planowane jest uruchomienie kolejnych linii M23 i M103.

Nowa linia kursuje w dni robocze: w godzinach szczytów komunikacyjnych co 30 min, poza szczytem co 60 min, natomiast w dni wolne: co 60 min. Linia zapewnia bezpośredni dojazd z gmin: Sosnowiec, Będzin, Psary i Mierzęcice do portu lotniczego w Pyrzowicach, a także bezpośrednią możliwość dojazdów do terminala Cargo portu lotniczego w Pyrzowicach w godzinach zmian pracowniczych. Podróż z Psar do Będzina to około 15 minut, a do Sosnowca oraz na lotnisko dojedziemy w 30 minut.