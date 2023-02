Nowa sieć sklepów w Polsce. To Woolworth. Jeden z obiektów otworzy się w Katowicach. Już szukają pracowników Piotr Ciastek

Do Polski wkracza kolejna niemiecka sieć sklepów. Tym razem to Woolworth, który można porównać do sklepów typu Pepco, KiK czy Tedi. Na liście miast, w których otworzą się pierwsze sklepy tej sieci znalazły się także Katowice.