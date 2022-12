Nowa trasa Dawida Podsiadło. Aż 4 miasta w województwie śląskim! W środę ostatnia szansa na bilety

W poniedziałek 5 grudnia Dawid Podsiadło zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumował ostatnie kilkanaście miesięcy i zapowiedział plany na rok 2023.

- Przyszły rok to przede wszystkim PGE Narodowy w 360 stopniach, więc zabawa „na okrągło”.. Ale zaczęliśmy też tęsknić za bardziej kameralnymi spotkaniami, wiecie, że ukochaliśmy straszliwie Leśną Muzykę i chcielibyśmy wrócić do Was w podobnym wydaniu. Na siedząco, bardziej intymnie. Bardziej akustycznie niż skacząc. A więc przechodzimy do części fajnych newsów. Zagramy w przyszłym roku taką niewielką niespodziankową trasę. Nazywa się Przed i Po - informuje Dawid Podsiadło w mediach społecznościowych.