Nowe atrakcje na zamku w Siewierzu. Pojawiła się armata, koszokopy, odbudowany został system obronny

- Zamek, wraz z nowymi, odrestaurowanymi elementami, można już zwiedzać. Wszystko jest dostępne. Taras artyleryjski, koszokopy, można przejść wokół zamku, wejść do piwnic, na zamkową wieżę. Od początku nasza propozycja cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszy weekend odwiedziło nas około 300 osób. W tygodniu zapraszamy od godziny 10 do 15, a w weekendy do godziny 10 do 18 – mówi Jacek Gruszczyński, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Zamek pozostawał w rękach książąt śląskich do 1443 roku, kiedy to wraz z całym przyległym obszarem został sprzedany ówczesnemu biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Sporządzony dokument kupna ustanowił władzę książęcą dla obecnego i kolejnych biskupów krakowskich. Pod rządami duchownych zamek zaczął pełnić rolę administracyjnej i politycznej siedziby Księstwa Siewierskiego. Mieściły się tutaj siedziby ówczesnych urzędów: starosty, kanclerza i sędziów. W tym okresie zamek został rozbudowany. Biskupi krakowscy dążyli do nadania mu renesansowego wystroju poprzez wyburzenie stołpu oraz budowę skrzydła zachodniego i południowego, co nadało zamkowi charakteru rezydencjonalnego. Z biegiem czasu wzmocniono również funkcje militarne budowli poprzez budowę wieży ogniowej, barbakanu i murów obronnych, okalających zamek u jego podstawy. Obiekt został przystosowany do wykorzystania broni palnej, na stałe wyposażono go w 10 armat. Mury obronne oblewała fosa zasilana wodami z pobliskiej Przemszy.