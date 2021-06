Nowe autobusy elektryczne będą w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach i Świerklańcu. Na przetarg zgłosiły się dwie formy

Do Metropolii GZM wpłynęły dwie oferty dotyczące przetargu na nowe autobusy elektryczne. Ile zaproponowały zewnętrzne firmy?

Flota czterech metropolitalnych PKM (Katowice, Gliwice, Sosnowiec oraz Świerklaniec) od połowy przyszłego roku zacznie powiększać się o nowe, elektryczne autobusy. Do każdego z nich, do końca marca 2023 roku, zostanie przekazanych łącznie po 8 pojazdów. Został ogłoszony przetarg w tej sprawie, a oferty można było składać do 5 maja. Do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wpłynęły dwie oferty.

Do Metropolii GZM wpłynęły dwie oferty dotyczące przetargu na nowe elektryczne autobusy. Ich wartość to 107,8 mln zł oraz 123,3 mln zł, będą one teraz oceniane przez komisję przetargową. Dokumentacja w tej sprawie jest dostępna tutaj. Jakie zadania realizuje Metropolia? Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój transportu niskoemisyjnego, to jedno ze strategicznych zadań realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Dzięki pozyskiwanym dotacjom z programów rządowych i unijnych, systematycznie powiększa się flota pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. W tej chwili pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego obsługuje już ponad 200 takich pojazdów. Napędzane są sprężonym gazem ziemnym (149), napędem hybrydowym (41) i elektrycznym (13).

Jaki jest koszt inwestycji? Niebawem dołączą do nich kolejne, 32 autobusy elektryczne. 30 marca GZM ogłosiła przetarg w tej sprawie. Koszt tej inwestycji to 120 mln zł, z czego 80 mln zł to dofinansowanie otrzymane w ramach programu GEPARD II. Dzięki temu na drogach GZM pojawi się 27 autobusów 12-metrowych, 5 przegubowych o długości 18 metrów oraz zakupionych zostanie 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. Ponadto w sześciu miastach zostanie wybudowanych 9 stacjonarnych ładowarek – po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach.

Harmonogram dostaw autobusów i budowy stacji zostanie ustalony szczegółowo po podpisaniu umowy z wykonawcą, niemniej pierwsze pojazdy mogą trafić do GZM w połowie przyszłego roku. Dofinansowanie w ramach programu GEPARD II otrzymały również Tyskie Linie Trolejbusowe, które zamówią 6 nowoczesnych trolejbusów hybrydowych.

Gdzie zostaną wykorzystane nowe autobusy? Przypomnijmy, że na dostawę łączenie 24 autobusów elektrycznych, które zostały kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czekają również PKM Sosnowiec (14) i PKM Gliwice (10). Z kolei do floty PKM Katowice dołączy wkrótce 10 nowych „elektryków”. Gliwicka spółka podpisała również umowę na 15 autobusów hybrydowych.

Metropolia ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. W tej sprawie trwa aktualnie ocena wniosku złożonego do programu „Zielony Transport Publiczny”. Projekt ten będzie pilotażem, stanowiącym pierwszy etap we wdrażaniu i upowszechnianiu transportu publicznego napędzanego wodorem na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Gdy te planowane zakupy zostaną sfinalizowane, to nawet co piąty autobus, jeżdżący pod szyldem ZTM, będzie napędzany niskoemisyjnym paliwem. Uwzględniając w tym zestawieniu również tramwaje (300) i trolejbusy (25), wtedy co trzeci pojazd na drogach GZM będzie zasilany paliwem alternatywnym.

