Nowe baseny w Czeladzi otwarte w Parku Grabek. Pierwszego dnia było sporo atrakcji

Do dyspozycji mieszkańców już w sobotę były dwa baseny - pływacki o długości 25 m, z czterema torami oraz rekreacyjny z masażerem, a ponadto brodzik i wodny plac zabaw . Nie zabrakło również siłowni na świeżym powietrzu.

Tego dnia można było również wypełnić obowiązek i wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, mógł się spisać przy specjalnym stanowisku. Pracownicy spisowi czekali od 10.00 do 14.00.

Jak wygląda nowy kompleks i co wchodzi w jego skład? W skład kompleksu basenowego wchodzą basen pływacki o powierzchni 265 m kw. z czterema torami pływackimi o wymiarach 10,60 m x 25,03 m i głębokości od 1,80 m do 2,20 m oraz basen rekreacyjny.

Basen rekreacyjny podzielony został na kilka stref: basen rekreacyjny o powierzchni 398 m kw., wymiarach 16,50 m x 24,60 m i głębokości od 0,5 m do 1,2 m, wodny plac zabaw o powierzchni 349 m kw., wymiarach 14,45 m x 24,70 m, brodzik rekreacyjny z atrakcjami o powierzchni 402 m kw. i nieregularnym kształcie w formie „nerki”.