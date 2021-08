Nowe biura i mieszkania z tarasami w Sosnowcu. Projekt Orange i 2H+ Architekci dla dawnego budynku Telekomunikacji przy Grota-Roweckiego Dorota Niećko

Tarasy na dachu, deptak między budynkami, elewacja nawiązująca do lasu. Znacie biurowiec z PRL w Sosnowcu na Grota-Roweckiego i Gospodarczej? To o nim mowa. Orange Polska próbuje go sprzedać od dawna, latem 2021 pojawiły się wizualizacje wyśmienitego apartamentowca i biurowca, jakie mogą powstać w tym miejscu, autorstwa pracowni 2H+ Architekci. A promocyjna cena wynosi niecałe 8 zamiast 11 milionów.