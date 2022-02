Nowe Centrum Dydaktyczne przy Uniwersytecie im. J. Długosza. Rozpoczęło się projektowanie budynku

Podczas roboczego spotkania uzgodniono plany uszczegółowienia projektu, tak by jak najlepiej przystosować go do potrzeb i oczekiwań naukowców oraz kształconych w przyszłości studentów. Umowa zakłada, że w ciągu 10 miesięcy powstanie pełna dokumentacja, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Wówczas Uniwersytet będzie mógł rozpisać postępowanie przetargowe na budowę Centrum.