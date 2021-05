Nowe komiksy Star Wars od Egmontu wciągają od pierwszych stron

Pojawienie się u nas nowych komiksów Star Wars to dobry moment dla tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z obrazkowymi historiami z tego świata, aby rozpocząć swoją przygodę z komiksami Marvela. Do zorientowania się w tym świecie wystarczy ogólna znajomość filmów kinowych z oryginalnej trylogii i trylogii prequeli.

Historia Mroczne serce Sithów rozpoczyna się po zakończeniu filmu "Imperium kontratakuje". Darth Vader udaje się na misję odnalezienia i zniszczenia tych, którzy ukrywali przez lata jego syna Luka Skywalkera. Napotyka na swojej drodze osoby i miejsca, które odcisnęły piętno na jego "poprzednim życiu". Nie chcę zdradzać szczegółów, bo odkrywanie ścieżki, którą udał się mroczny lord jest naprawdę fascynujące.

W tym komiksie odnajdziemy liczne odniesienia do Mrocznego Widam, Ataku Klonów, a także Zemsty Sithów. Roi się tutaj od filmowych smaczków, a nawet przywołane są sceny żywcem wyjęte z filmów Georga Lucasa. Najmocniejszą stroną komiksu jest scenariusz, który świetnie rozwija opowieść filmową i wypełnia luki, które powstały między kolejnymi częściami sagi. Świetnie nakreślona jest tu postać Dartha Vadera, a właściwie Anakina Skywalkera, bo to jego historia jest tutaj rozwijana. Owładnięty ciemną stroną mocy mistrz Jedi, przebija tutaj przez maskę Vadera niemal na każdej karcie komiksu. Czuć tragizm tej postaci, jego ból spowodowany czynami z przeszłości i jednocześnie bezwzględność jaką wykazuje w drodze do zemsty.