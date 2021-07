Nowe leki wycofane z aptek. Jeżeli kupiłeś te lekarstwa - nie używaj ich! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę LIPIEC 2021

NOWE Damskie klapki na plażę - must have wakacji nad morzem. Jakie wybrać?

Damskie klapki na plażę to zdecydowanie najwygodniejsze obuwie, jakie możemy wybrać, wypoczywając nad morzem. Klapki sportowe z kolei niezastąpione są na pływalni, gdy chcemy chronić skórę stóp przed infekcjami. Producenci obuwia jednak na tym nie poprzestali, i w swojej ofercie mają również damskie klapki na koturnie, z futerkiem czy po prostu eleganckie, do chodzenia na co dzień.