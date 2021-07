Nowe leki wycofane z aptek. Jeżeli kupiliście te lekarstwa - nie stosujcie! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę LIPIEC 2021

Woda zalała domy w Czerwionce. Gdzie mieszkańcy mają szukać pomocy?

Zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej i od wojewody - to pierwsza pomoc na jaką liczyć mogą poszkodowani mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn, których domy zalała woda po gwałtownej nocnej nawałnicy. Pierwsze zasiłki to ok 5-6 tysięcy złotych.