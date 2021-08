Nowe leki wycofane z polskich aptek. Pod żadnym pozorem ich nie zażywaj! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę SIERPIEŃ 2021

Główny Inspektoriat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży niektórych partii leku Arpixor. Dwie decyzje w tej sprawie zostały wydane 25 i 27 sierpnia 2021 roku.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół nr NI-0170-21 z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Zgodnie z ww. protokołem badana próbka produktu leczniczego Arpixor, tabletki, 30 mg, 28 tabl., numer serii: P1, termin ważności: 06.2023 nie spełniała wymagań określonych w dokumentacji produktu leczniczego w zakresie parametru wygląd tabletek. Ze względu na wskazania do stosowania przedmiotowego produktu leczniczego, nieprawidłowy wygląd tabletek może doprowadzić do przerwania farmakoterapii, a w konsekwencji spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.