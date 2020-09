Nowe logo, nowe laptopy. Firma MSI zaprezentowała swoją pierwszą serię wysokowydajnych urządzeń dla biznesu

Podczas MSI Virtual Summit producent ogłosił, że wchodzi na rynek biznesowy z nową linią wysokowydajnych laptopów. Seria „Business and Productivity” jest skierowana do klientów zarówno biznesowych, jak i korporacyjnych. MSI zapowiedziało również inne ciekawe modele, w tym MSI Summit E13 Flip – notebooka wyposażonego w wyświetlacz, który obraca się o 360 stopni. Wydajność oraz mobilność nowej serii „Summit” ma dostosowywać się do hybrydowego modelu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem home office.

„Business and Productivity” to trzy serie laptopów

– Rok 2020 był pełen wyzwań, ale i nowych możliwości. Dziś jesteśmy dumni z tego, że możemy zaprezentować naszą pierwszą w historii linię wysokowydajnych laptopów „Business and Productivity”, z funkcjami, które dostosowane są do potrzeb zmieniających się oczekiwań oraz elastycznego stylu pracy pracowników – powiedział Derek Chen, dyrektor ds. globalnej sprzedaży i marketingu dywizji notebooków firmy MSI.