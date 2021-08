Nowe mandaty od 30 sierpnia. Na to trzeba będzie uważać. Straż miejska i gminna otrzyma nowe uprawnienia. Za co dostaniesz mandat? TK

Nowe mandaty wejdą w życie od 30 sierpnia 2021 roku. Co to oznacza? Za niektóre zachowania straż miejska i gminna będzie mogła karać. To efekt nowych uprawnień, jakie otrzymają mundurowi. Mandat będzie otrzymać będą mogli rowerzyści, czy użytkowniki urządzeń transportu osobistego, czy elektrycznych hulajnóg np. za jazdę po chodniku ze zbyt dużą prędkością. Sprawdź, na co trzeba będzie uważać.