Nowe mieszkania komunalne w Gliwicach powstają przy Zbożowej. Kto może je dostać?

Znajdą się tam zarówno mieszkania 3-pokojowe o powierzchni od 55 m2 do 65 m2 (12 lokali), jak i 2-pokojowe o powierzchni od 54 m2 do 59 m2 (35 lokali), z odrębną kuchnią bądź aneksem kuchennym. Sześć lokali to kawalerki o powierzchni 40 m2. Dodatkowo dwa 2-pokojowe mieszkania o powierzchni 59 m2 będą dostosowane stricte do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleks budynków będzie otoczony zielenią, nie zabraknie przestrzeni do odpoczynku oraz placu zabaw dla dzieci. Posiadacze samochodów będą mogli liczyć na miejsca postojowe.