Nowe mieszkania w centrum Rybnika coraz bliżej. TBS wyłonił wykonawcę inwestycji

Zgodnie z informacją Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Twój Dom" Sp. najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę nowego budynku mieszkaniowego złożyło konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o. z Żywca (lider) i PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (partner). Cena oferty to 43 188 000 zł. W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa z wykonawcą i budowa będzie mogła ruszyć.

Wykonawca została wyłoniony dopiero po drugim przetargu. Przypomnijmy, że pierwszego nie udało się rozstrzygnąć, a po drugim wykonawca został wyłoniony dopiero po tym jak radni z Rybnika zgodzili się zwiększyć środki na budowę o ponad 11 mln zł. Żadna z ofert złożonych w przetargu nie zgadzała się bowiem z wstępną wyceną inwestora.

– To bardzo ważna inwestycja dla miasta. Dlaczego ją realizujemy? Staramy się słuchać ekspertów i specjalistów zajmujących się urbanistyką, a także problemami społecznymi. Ci wskazują, że rozlana zabudowa na obrzeżach miast i bardzo drogie mieszkania proponowane w centrum powodują, że serca miast zamierają, mieszka tam coraz mniej osób, a tym samym likwidowany jest drobny handel i usługi. Stąd aktualny kierunek miasta by w śródmieściu proponować mieszkania komunalne albo te budowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sprowadzanie ludzi do centrum zaczyna wprowadzać życie w tkankę miejską. Jeżeli kolejne rodziny zamieszkają w Rybniku przy ulicy Hallera, ich potrzeby związane z codziennym życiem – zakupami, usługami – będą generowały ruch w centrum – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.