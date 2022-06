Nowe mieszkania w Katowicach - oficjalnie zakończono pierwszy etap inwestycji INSPIRE. Zobacz jak wygląda budynek w środku!

- INSPIRE, za sprawą rozwiązań urbanistycznych, pomagać ma w odnalezieniu właściwego balansu w życiu i ułatwiać mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. Jest to idealne miejsce dla osób aktywnych – pozwala wypoczywać nad wodą wśród zieleni, ale też w kilka minut znaleźć się na katowickim Rynku, który położony jest zaledwie 2 km stąd. Jest to dla nas bardzo ważny projekt, bo realizowany w oparciu o wdrożoną kilka lat temu przez OKAM Nową Politykę Jakości. W naszych projektach przykładamy dużą wagę do standardów, stale podnosimy jakość życia mieszkańców i dbamy o ich zdrowie oraz komfort, ale też bliskie są nam inicjatywy proekologiczne. Dlatego wszystkim nabywcom mieszkań na naszym topowym katowickim projekcie INSPIRE w Dolinie Trzech Stawów wręczamy renomowane oczyszczacze powietrza firmy Viessmann, by w swoich wnętrzach oddychali czystym powietrzem - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital Sp. z o.o.