Nowe obostrzenia covidowe. Co to oznacza dla kibiców?

Nowe regulacje obowiązywać będą od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie. Część obostrzeń przedstawionych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczy wydarzeń sportowych. O czym poinformował minister?

"Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi. Obecnie limit to 500 osób, zmieniamy go do 250 osób".

To informacja bardzo ważna m.in. dla organizatorów biegów masowych czy spotkań morsów.

"Zmniejszamy limity z 75 proc. do 50 zapełnienia w gastronomii,kulturze, kościołach, obiektach sportowych. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w tych limitach".

W tym przypadku niewiele się zmienia, ale sytuacja jest dynamiczna. W tej chwili organizatorzy imprez sportowych poprzestają jedynie na oświadczeniu nabywcy biletu, że jest osobą zaszczepioną, ale bez możliwości jego weryfikacji. Minister zapowiedział jednak w tym zakresie nowe rozwiązania.

"Rozporządzenie daje organizatorom możliwość tworzenia regulaminu ze zgodą domyślną okazania certyfikatu covidowego przez uczestników eventów. Pracujemy nad tym, by obowiązek wpisać do ustawy. Będzie także w tym obszarze większa liczba kontroli. Regulaminy imprez i wydarzeń powinny jednak opierać się na domyślnej zgodzie na okazanie paszportu covidowego na żądanie organizatora