Nowe organy w NOSPR w Katowicach. Trwa montaż i budowa. Do tej pory w dużej sali koncertowej była atrapa. Instrument zrobiła firma Škrabl

Ten projekt zaplanowano aż na pięć lat, a zaczął się w 2017. Latem 2021 wchodzi w decydującą fazę. Chodzi o zakup instrumentów i przede wszystkim organów dla NOSPR w Katowicach. Właśnie zaczęła się ich budowa. Naprawdę, bo choć przecież organy widzi każdy meloman, który odwiedza NOSPR w Katowicach, to może nie wie, że to atrapa. Zakup i budowa nowych organów była jednym z najważniejszych zadań szefowej Orkiestry.

Od czasu otwarcia nowej siedziby NOSPR w 2014 roku można było podziwiać zawieszone nad estradą rzędy strzelistych, błyszczących rur ułożonych w faliste wzory. Choć konstrukcja wyglądała imponująco, była to jedynie makieta organów, których budowę planowano od dawna.

W 2019, pół roku po tym, jak Ewa Bogusz Moore objęła stanowisko dyrektor NOSPR mówiła nam: Trwają rozmowy, by japoński specjalista od akustyki, Yasuhisa Toyota, który miał swój duży udział w tworzeniu nowej siedziby NOSPR, przyjechał do Katowic. I sprawdził na nowo to miejsce.