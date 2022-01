Nowe połączenie kolejowe z Zawiercia. Mieszkańcy dojadą bezpośrednio do Krakowa

Bezpośrednio z Zawiercia do Krakowa

W styczniu 2022 roku pojawiło się zupełnie nowe połączenie kolejowe z Zawiercia. Pasażerowie z dworca PKP w Zawierciu dojadą bezpośrednim pociągiem do Krakowa. Dotychczas było to niestety niemożliwe. Wcześniej należało dojechać na przykład do Katowic, bądź Częstochowy i stamtąd kursowały pociągi do Krakowa. Nowe połączenie na tę chwilę, będzie kursować do 12 marca 2022 roku. Z Zawiercia do Krakowa, bezpośrednio pojedziemy codziennie w godzinach: