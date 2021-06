Nowe przepisy drogowe od 1 czerwca 2020. Co się zmieniło? Obowiązki na przejściach dla pieszych, zmiana limitu prędkości

Nowe przepisy ruchu drogowego zaczęły obowiązywać na polskich drogach od 1 czerwca 2021 r. To rewolucja, chociaż wciąż wielu kierowców nie zna zasad. Objęły kilka ważnych sytuacji na drogach, o których kierowcy bezwzględnie muszą wiedzieć. A i piesi również! Oto najważniejsze zmiany, które dotyczą dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym, pierwszeństwa pieszych i tzw. jazdy na zderzaku. Ile wyniosą mandaty za niestosowanie się do tych przepisów?

Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2021 roku Znowelizowane przepisy kodeksu ruchu drogowego wchodzą w życie 1 czerwca. Zawierają kilka bardzo istotnych zmian.

Jedną z najważniejszych jest fakt, że od pierwszego czerwca pierwszeństwo na drodze, na przejściu dla pieszych będzie miał właśnie pieszy. Nie tylko wtedy, gdy już wejdzie na przejście, bo tak jest dziś, ale już wtedy, gdy zatrzyma się przed przejściem dla pieszych. Ile wyniosą mandaty za przekroczenie nowych przepisów oraz ile wynoszą obecnie limity prędkości na poszczególnych rodzajach dróg? SPRAWDŹ NOWY CENNIK MANDATÓW

Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał – poza oczywiście, zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Jeśli pieszy stoi przed przejściem, kierowca ma obowiązek zatrzymać się i go przepuścić.

Pieszy najważniejszy. Kierowca ma obserwować przejście Nowe przepisy mają w założeniu wymusić na kierowcach obowiązek dokładnego obserwowania przejścia dla pieszych i jego okolicy. Kierowca musi stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy dopiero chcą wejść na przejście.

Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście przez pieszych nie będzie dotyczył tramwajów. Droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest bowiem kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego.

Kolejna zmiana jest rozszerzenie dotychczasowego obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko. Nowe przepisy dotyczące pieszych nie tylko sankcjonują zachowanie kierowców, ale również pieszych. Od 1 czerwca podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę.

Zmiana limitu prędkości w terenie zabudowanym Kolejna nowość, do której kierowcy będą musieli się przyzwyczaić od 1 czerwca to zmiany limitów prędkości w terenie zabudowanym. Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h. Po zmianach, również w godzinach nocnych prędkość obowiązująca na terenie zabudowanym także będzie wynosiła 50 km/h.

Mandat za jazdę na zderzaku Trzeci ważny przepis, wchodzący w życie 1 czerwca 2021 roku dotyczy tzw. jazdy na zderzaku. Nowe przepisy będą wymuszały zachowanie odpowiednich odstępów między pojazdami będącymi w ruchu. Już wiadomo, ze będzie to jeden z trudniejszych do wyegzekwowania przez policję przepisów drogowych.

Jak zostało to rozwiązane w nowelizacji?

Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość wyniesie połowę aktualnej prędkości danego pojazdu, np. kierowca jadący z prędkością 120 km/h będzie musiał zachować minimum 60 m odstępu od poprzedzającego pojazdu. Obowiązek ten ma oczywiście nie dotyczyć przypadków, gdy kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

Jak na drodze obliczyć odległość? Jak na drodze rozpoznać ile metrów jedziemy aktualnie za pojazdem przed nami? Na drodze szybkiego ruchu odległości liczymy po rozstawionych co 100 metrów słupkach. Swój sposób podała też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To tzw. zasada trzech sekund. Wyjaśnia ona, jaką odległość od jadącego przed nami samochodu należy utrzymać. Jak to zrobić?

- Reguła jest uniwersalna dla każdej prędkości, a bezpieczna odległość jaką należy utrzymać między pojazdami rośnie wraz z rozwijaną prędkością. Jak określić tą odległość? Wykorzystajmy dowolny nieruchomy obiekt, np. znak drogowy, przy którym jadący przed nami pojazd się znajduje. Jeśli miniemy wybrany znacznik trzy sekundy później taki odstęp zapewni bezpieczeństwo oraz komfort ruchu i zarazem umożliwi zareagowanie w razie gwałtownego i niespodziewanego hamowania pojazdu przed nami. Technika zasad kierowania podkreśla, że zachowanie odstępu zgodnego z regułą „3 sekund” jest najmniejszą z możliwych odległością od pojazdu poprzedzającego – radzą przedstawiciele GDDKiA.