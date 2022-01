Nowe punkty z testami na COVID-19 w Rudzie Śląskiej. To reakcja na gigantyczne kolejki przy Czarnoleśnej

Jak się okazuje, jeden punkt wymazowy przy ul. Czarnoleśnej to zdecydowanie za mało. Do punktu poboru wymazów drive thru COVID-19 Gyncentrum przy stadionie lekkoatletycznym ustawiają się ogromne kolejki. Wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer zapowiedział, że miasto pracuje nad stworzeniem kolejnego punktu wymazowego.

- Prowadzimy jednak rozmowy i czynimy starania, aby jak najszybciej w Rudzie Śląskiej został uruchomiony kolejny. Prawdopodobnie będzie on czynny od poniedziałku na tzw. dolnym parkingu naszego Aquadromu. Punkt jest potrzebny, ponieważ w ciągu tygodnia w naszym mieście praktycznie podwoiła się liczba wykonywanych testów - informuje prezydent.

Tymczasem Szpakmed zareagował dosyć szybko. Na swoim profilu społecznościowym placówka opublikowała informację o otwarciu swoich punktów wymazowych.

Ruda Śląska. Ogromne kolejki do punktu poboru wymazów. Mieszkańcy masowo testują się na COVID-19